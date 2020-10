Italia Under 21, Cutrone: “Settimana brutta. Dedico il gol a compagni e staff” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Abbiamo passato davvero una brutta settimana. Non potevamo stare insieme, neanche per la cena. Sono felice, è come se avessimo giocato tutti. I ragazzi che si sono allenati a Coverciano ci hanno dato una grossa mano. I ragazzi che sono stati a Tirrenia erano con noi oggi in campo. Abbiamo davvero sbagliato poco, abbiamo giocato da grande squadra. Dedico il gol a tutti i miei compagni e allo staff“. Queste le dichiarazioni dell’attaccante dell’Italia U21 Patrick Cutrone in gol questa sera contro l’Irlanda nel match di qualificazioni europee segnato da una vigilia problematica per via dei numerosi casi di positività che hanno colpito gli azzurrini. Poi sulla sua stagione alla Fiorentina: “Metterò in difficoltà il mister allenandomi al ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) “Abbiamo passato davvero unasettimana. Non potevamo stare insieme, neanche per la cena. Sono felice, è come se avessimo giocato tutti. I ragazzi che si sono allenati a Coverciano ci hanno dato una grossa mano. I ragazzi che sono stati a Tirrenia erano con noi oggi in campo. Abbiamo davvero sbagliato poco, abbiamo giocato da grande squadra.il gol a tutti i mieie allo staff“. Queste le dichiarazioni dell’attaccante dell’U21 Patrickin gol questa sera contro l’Irlanda nel match di qualificazioni europee segnato da una vigilia problematica per via dei numerosi casi di positività che hanno colpito gli azzurrini. Poi sulla sua stagione alla Fiorentina: “Metterò in difficoltà il mister allenandomi al ...

