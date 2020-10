Inter | novità nel CdA | cambia un consigliere

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 13 ottobre 2020)la composizione del Consiglio d’Amministrazione dell’. A fine giugno, infatti, il club nerazzurro ha visto un nuovo ingresso all’no del CdA per quanto riguarda i consiglieri legati a Suning. Come emerge da alcuni documenti, infatti, il 22 giugno scorso si è riunito il CdA nerazzurro, tutti in videoconferenza. Presenti sia il presidente Steven Zhang … L'articolo, novità nel CdA:unè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.