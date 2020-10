Fiamme in un palazzo di Cornigliano, al Gaslini 13 bimbi intossicati: «Sono in buone condizioni» (Di martedì 13 ottobre 2020) L’ospedale: i piccoli ricoverati Sono quattro, altri 4 Sono in osservazione, 5 Sono stati già dimessi Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 13 ottobre 2020) L’ospedale: i piccoli ricoveratiquattro, altri 4in osservazione, 5stati già dimessi

Fiamme in un palazzo di Cornigliano, l'intervento dei vigili del fuoco

Martedì sera, 13 ottobre, un incendio è divampato in un palazzo all’angolo fra viale Casanova e via Cornigliano. Un fumo denso e scuro ha invaso l’intero edificio. E i vigili del fuoco, arrivati sul p ...

