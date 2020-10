Eleonora Daniele Attacca Chiara Ferragni: Fedez Replica per le Rime! (Di martedì 13 ottobre 2020) Eleonora Daniele Attacca Chiara Ferragni: la conduttrice ha parlato del comportamento di Chiara durante il lockdown ma evidentemente non si era informata troppo, almeno questo è quello che ha detto il marito della Ferragni. Arriva la reazione di Fedez in difesa di sua moglie. Eleonora Daniele Attacca Chiara Ferragni: ecco che cosa ha detto! Durante una puntata di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha letteralmente sparato a zero su Chiara Ferragni. La presentatrice ha parlato del comportamento che ha avuto l’imprenditrice digitale durante il lockdown e ha spiegato che una ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 13 ottobre 2020): la conduttrice ha parlato del comportamento didurante il lockdown ma evidentemente non si era informata troppo, almeno questo è quello che ha detto il marito della. Arriva la reazione diin difesa di sua moglie.: ecco che cosa ha detto! Durante una puntata di Storie Italiane, la conduttriceha letteralmente sparato a zero su. La presentatrice ha parlato del comportamento che ha avuto l’imprenditrice digitale durante il lockdown e ha spiegato che una ...

