Cimitero Flaminio | vendevano illegalmente fiori e piante | 700 articoli sequestrati e donati in beneficenza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 ottobre 2020) Prosegue l’impegno della Polizia Locale di Roma Capitale, a contrasto del commercio abusivo e per tutelare gli operatori che svolgono la propria attività rispettando le regole: è di queste ore l’ultimo intervento eseguito dagli agenti del XV Gruppo Cassia, scaturito nell’ambito delle verifiche mirate nelle aree adiacenti il. Durante i controlli, le pattuglia ha proceduto nei confronti di un venditore abusivo che, tramite allestimento di un banco di vendita, aveva occupato senza alcun titolo autorizzativo una parte del suolo pubblico in prossimità dell’ingresso sud. Il responsabile, italiano di 54 anni, è stato sanzionato per oltre 5mila euro, mentre tutta l’attrezzatura e la merce è stata posta sotto sequestro. I circa 700, tra ...