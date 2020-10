Alba coi suoi disegni ci fa vedere com’è difficile spiegare le cose da capire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Si leggono le parole, si leggono le immagini. Queste sono disegnate e, come fosse silenzio, non han bisogno che di lasciarsi guardare per… parlare e sussurrare. Lei èCrapanzano, donna di coraggio e di mani segnate dal lavoro, polvere che ti incipria la vita e alla quale rispondere con la volontà di una madre. E’ suo il disegno.ruba il tempo quando può, negli angoli del giorno, prima di crollar di sonno, quando riesce: e disegna. Questo racconto disegnato me l’ha mandato alcuni giorni fa. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per esempio, la parola “clandestino” aveva significato di “segreto, nascosto”. Era un’altra lingua, era un altro mondo. Poi quel “segreto” s’è fatto irregolare, migrante: clandestino. La parola aveva cambiato faccia ...