Temptation Island | una delle coppie più amate verso il matrimonio | “Se Dio vuole ci sposeremo”

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo otto edizioni non è semplice eleggere la coppia più amata di, ma nella ristretta cerchia non possiamo non inserire anche le due persone che hanno scelto di compiere un importantissimo passo, annunciando in occasione del compleanno di lei la volontà di convolare a nozze. Avete indovinato di chi si tratta? La sorpresa di Lorenzo Amoruso per Manila Nazzaro Ebbene sì, sono proprio loro, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, protagonisti dell’edizione estiva di quest’anno del docu-reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. L’ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana ha mantenuto la promessa fatta durante, quando annunciò che avrebbe regalato l’anello di fidanzamento alla sua compagna per il compleanno. ...