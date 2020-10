Tavecchio: «Il calcio deve continuare. Gravina? Non vorrei essere nei suoi panni» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC, ha parlato della situazione in Italia causa Coronavirus: le sue dichiarazioni L’ex presidente FIGC Carlo Tavecchio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com sbilanciandosi sul futuro della Serie A e parlando dell’attuale numero uno Gabriele Gravina. PROBLEMATICHE – «La salute dovrebbe essere la prima cosa che conta sotto ogni aspetto, culturale, sportivo e industriale del paese. Mi sembra che sia messa in grande difficoltà dal punto di vista del controllo. Collegato a questo discorso c’è il tema economico, soprattutto per i club calcistici, che hanno visto perdere abbonamenti, biglietti, sponsor, tifosi. Le cifre che danno sulle perdite fanno tremare». continuare ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Carlo, ex presidente FIGC, ha parlato della situazione in Italia causa Coronavirus: le sue dichiarazioni L’ex presidente FIGC Carloha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com sbilanciandosi sul futuro della Serie A e parlando dell’attuale numero uno Gabriele. PROBLEMATICHE – «La salute dovrebbela prima cosa che conta sotto ogni aspetto, culturale, sportivo e industriale del paese. Mi sembra che sia messa in grande difficoltà dal punto di vista del controllo. Collegato a questo discorso c’è il tema economico, soprattutto per i club calcistici, che hanno visto perdere abbonamenti, biglietti, sponsor, tifosi. Le cifre che danno sulle perdite fanno tremare»....

