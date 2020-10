Stop alle feste private | e sui Twitter esplodono le cinesegnalazioni

Leggi su dire

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – Il Governo dice stop alle feste private per contenere la diffusione del Coronavirus, e l’hashtag cinesegnalazioni in un attimo diventa trening topic. In origine protagoniste del gioco furono le famose autocertificazioni, poi ci furono i celebri congiunti, quindi il plasma. Ora con il nuovo divieto del Govenro, gli utenti riprendono a modificare i nomi di celebri pellicole così che parlino del tema al centro del dibattito. L’attenzione è tutta sulle presunte spie, che segnalerebbero eventuali party alle autorità. Ecco allora che ‘Il silenzio degli innocenti’ si trasforma ne ‘Il silenzio degli invitati”, mentre Rossella O’Hara è la protagonista di ‘Via col segnalamento’ e il batman di Christopher Nolan diventa ‘Il Segnalatore Oscuro’. C’è anche il capolavoro di Bertolucci ‘Ultimo tango a Palazzo Chigi’, la serie tv ‘La casa nella pandemia‘ e la commedia di Verdone ‘Maledetto il giorno che ti ho invitato’. Quind i titoli che si prestano al gioco senza alcuna modifica come ‘Cena con delitto’, ‘Indovina chi viene a cena’ e ‘Quattro matrimoni e un funerale’. E chi posta immagini modificate di celebri opere d’arte, come l’Ultima cena di Leonardo, modificate, così che compaiano anche dei poliziotti con relativo verbale per gli invitati.