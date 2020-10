Sampdoria, Jankto regolarmente in gruppo (Di lunedì 12 ottobre 2020) GENOVA - In vista della sfida contro la Lazio del prossimo sabato, la Sampdoria di Claudio Ranieri si è ritrovata a Bogliasco per un allenamento pomeridiano. Ancora priva dei sette calciatori ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) GENOVA - In vista della sfida contro la Lazio del prossimo sabato, ladi Claudio Ranieri si è ritrovata a Bogliasco per un allenamento pomeridiano. Ancora priva dei sette calciatori ...

