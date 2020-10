"Quella ragazza era l'amante?". Buzzi a Non è l'Arena, la verità-bomba sulla Roma guidata dal Pd | Video (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Tutti ci chiedevano qualcosa". Salvatore Buzzi, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, dice la sua verità su Mafia Capitale e imbarazza il Pd, come temuto da molti a sinistra all'annuncio dello scoop di La7. L'ex ras delle cooperative Romane spiega cosa accadeva nel 2014, con sindaco Ignazio Marino dopo l'esperienza di Gianni Elemanno: "Ci chiedevano favori? Nell'epoca Marino, il consiglio comunale era pessimo: tutti ci chiedevano qualcosa, in consiglio comunale, tutti!". "Tipo?", chiede Giletti. "Per esempio, assumere una ragazza". "Un'amante?", suggerisce il padrone di casa: "Questo non lo so, diciamo una ragazza...". Così andavano le cose all'epoca del sindaco "marziano", fatto cadere peraltro in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Tutti ci chiedevano qualcosa". Salvatore, ospite di Massimo Giletti a Non; l', dice la sua; su Mafia Capitale e imbarazza il Pd, come temuto da molti a sinistra all'annuncio dello scoop di La7. L'ex ras delle cooperativene spiega cosa accadeva nel 2014, con sindaco Ignazio Marino dopo l'esperienza di Gianni Elemanno: "Ci chiedevano favori? Nell'epoca Marino, il consiglio comunale era pessimo: tutti ci chiedevano qualcosa, in consiglio comunale, tutti!". "Tipo?", chiede Giletti. "Per esempio, assumere una". "Un'?", suggerisce il padrone di casa: "Questo non lo so, diciamo una...". Così andavano le cose all'epoca del sindaco "marziano", fatto cadere peraltro in ...

shadesofamnesia : RT @aidalaverdadera: La D’**** fa sempre quella che si impegna per le donne e poi lascia che questo si rivolga ad una ragazza di 27 anni co… - Baghera81345343 : RT @aidalaverdadera: La D’**** fa sempre quella che si impegna per le donne e poi lascia che questo si rivolga ad una ragazza di 27 anni co… - ohitsGygy : RT @gajamars204: -Sembri una ragazza simpatica e divertente, di cos'è quella maglietta?'. Io sconvolta gli borbotto che è di Harry Potter e… - gooldenxhs : @louehisgolden posso dire di odiare quella ragazza? IN TUTTO IL VIDEO A MOMENTI È SOLO LEI CHE SE LO TOCCA E SE LO… - AlessiaMirabel6 : RT @aidalaverdadera: La D’**** fa sempre quella che si impegna per le donne e poi lascia che questo si rivolga ad una ragazza di 27 anni co… -