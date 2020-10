Ozil fuori rosa, ma l'Arsenal gli paga 8 milioni di "bonus fedeltà" (Di lunedì 12 ottobre 2020) LONDRA, Inghilterra, - Non gioca una partita da marzo, è stato escluso dalla lista Europa League dell' Arsenal stilata da Arteta e rischia pure di non entrare in quella per la Premier League , che ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) LONDRA, Inghilterra, - Non gioca una partita da marzo, è stato escluso dalla lista Europa League dell'stilata da Arteta e rischia pure di non entrare in quella per la Premier League , che ...

sportli26181512 : Ozil fuori rosa, ma l'Arsenal gli paga 8 milioni di 'bonus fedeltà': Il tedesco non gioca una partita ufficiale con… - OfficialRei7 : @Angelredblack1 Non lo è, Ibra è solo vecchio non fuori forma, Ozil non ha più il ritmo per gicosre al top, basta f… - zazoomblog : Arsenal Ozil fuori dalla lista Europa League: club tratta la risoluzione - #Arsenal #fuori #dalla #lista #Europa - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Arsenal | #Ozil fuori dalla lista #EuropaLeague: club tratta la risoluzione - sportface2016 : #Arsenal | #Ozil fuori dalla lista #EuropaLeague: club tratta la risoluzione -

Ultime Notizie dalla rete : Ozil fuori L’Arsenal, Ozil fuori dalla lista Europa League: il club vuole rescindere Sport Fanpage Ozil fuori rosa, ma l'Arsenal gli paga 8 milioni di "bonus fedeltà"

Nonostante tutto questo, però, il tedesco Mesut Ozil si è appena meritato un "premio" per la sua militanza nel club, un "bonus fedeltà" che - secondo quanto riportato da The Athletic, in Inghilterra - ...

L’Arsenal, Ozil fuori dalla lista Europa League: il club vuole rescindere

Mesut Ozil e l’Arsenal sono ai titoli di coda ma il giocatore tedesco non vuole andarsene rinunciando ai 14 milioni di euro che da qui fino a ...

Nonostante tutto questo, però, il tedesco Mesut Ozil si è appena meritato un "premio" per la sua militanza nel club, un "bonus fedeltà" che - secondo quanto riportato da The Athletic, in Inghilterra - ...Mesut Ozil e l’Arsenal sono ai titoli di coda ma il giocatore tedesco non vuole andarsene rinunciando ai 14 milioni di euro che da qui fino a ...