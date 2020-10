Oxfam: per superare la pandemia serve più welfare e meno disuguaglianze (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il nuovo rapporto di Oxfam, dal titolo “Fighting inequality in time of Covid-19“, dimostra come la capacità degli Stati di affrontare con successo la pandemia da coronavirus dipenda strettamente dal loro impegno nella riduzione delle disuguaglianze sociali: minore è la spesa per la sanità pubblica, il welfare e la tutela dei diritti dei lavoratori, minore si rivela la possibilità degli Stati di superare la crisi in corso. Il rapporto riferisce che soltanto 26 dei 158 paesi analizzati da Oxfam e Development Finance International spendono il 15% del loro budget per tutelare la salute della popolazione. L’India, per esempio, destina alla crisi sanitaria soltanto il 4% del proprio budget. A più di un terzo della forza lavoro distribuita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il nuovo rapporto di, dal titolo “Fighting inequality in time of Covid-19“, dimostra come la capacità degli Stati di affrontare con successo lada coronavirus dipenda strettamente dal loro impegno nella riduzione dellesociali: minore è la spesa per la sanità pubblica, ile la tutela dei diritti dei lavoratori, minore si rivela la possibilità degli Stati dila crisi in corso. Il rapporto riferisce che soltanto 26 dei 158 paesi analizzati dae Development Finance International spendono il 15% del loro budget per tutelare la salute della popolazione. L’India, per esempio, destina alla crisi sanitaria soltanto il 4% del proprio budget. A più di un terzo della forza lavoro distribuita ...

