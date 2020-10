Ospedale Cardarelli, una protesi biodegradabile nel pancreas di una 77 enne: primo intervento in Campania (Di lunedì 12 ottobre 2020) Operata a 77 anni con l’innesto di una protesi biodegradabile, così da non dover procedere ad un secondo accesso per la rimozione della protesi (intervento di rimozione che avrebbe potuto esporre la paziente ad un maggior rischio). È successo per la prima volta in Campania al Cardarelli di Napoli, dove l’equipe guidata dal dottor Giovanni Lombardi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, è intervenuta su una paziente inviata dal Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’intervento, si sottolinea, “ha rimarcato ancorata una volta la centralità dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli nel panorama assistenziale regionale e ha ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 ottobre 2020) Operata a 77 anni con l’innesto di una, così da non dover procedere ad un secondo accesso per la rimozione delladi rimozione che avrebbe potuto esporre la paziente ad un maggior rischio). È successo per la prima volta inaldi Napoli, dove l’equipe guidata dal dottor Giovanni Lombardi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, è intervenuta su una paziente inviata dal Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’, si sottolinea, “ha rimarcato ancorata una volta la centralità dell’Azienda Ospedaliera Antoniodi Napoli nel panorama assistenziale regionale e ha ...

Operata a 77 anni con l’innesto di una protesi biodegradabile, così da non dover procedere ad un secondo accesso per la rimozione della protesi (intervento di rimozione che avrebbe potuto esporre la p ...

