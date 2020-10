Nuovo Dpcm, no agli accompagnatori dei pazienti in pronto soccorso (Di lunedì 12 ottobre 2020) “E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto”. Lo si legge nella bozza del Nuovo Dpcm aggiornata al termine dell’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione, in relazione all’accesso presso il pronto soccorso di accompagnatori di persone affette da coronavirus o presunti tali: “L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) “E’ fatto divietodeidi permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei(DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto”. Lo si legge nella bozza delaggiornata al termine dell’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione, in relazione all’accesso presso ildidi persone affette da coronavirus o presunti tali: “L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e ...

