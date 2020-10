Nobel per l’economia agli statunitensi Milgrom e Wilson, studiosi della teoria delle aste (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il premio Nobel per l’economia è stato assegnato questa mattina agli statunitensi Paul Milgrom, 72 anni e Robert Wilson, 83 anni. I due economisti hanno studiato soprattutto i meccanismi delle aste e i loro lavori sono stati ad esempio utilizzati per l’assegnazione delle frequenze tlc. Come si legge nella motivazione del premio per “aver migliorato la teoria delle aste e inventato nuovi formati di assegnazione”. Ai vincitori del Nobel va un premio da un milione di euro. Il riconoscimento per l’economia non ha tuttavia lo stesso prestigio di altre discipline. Molti economisti lo ritengono troppo appiattito su posizioni ortodosse e liberali. Nel 2019 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il premioper l’economia è stato assegnato questa mattinaPaul, 72 anni e Robert, 83 anni. I due economisti hanno studiato soprattutto i meccanismie i loro lavori sono stati ad esempio utilizzati per l’assegnazionefrequenze tlc. Come si legge nella motivazione del premio per “aver migliorato lae inventato nuovi formati di assegnazione”. Ai vincitori delva un premio da un milione di euro. Il riconoscimento per l’economia non ha tuttavia lo stesso prestigio di altre discipline. Molti economisti lo ritengono troppo appiattito su posizioni ortodosse e liberali. Nel 2019 ...

