NaDEF | CNEL | preoccupa futura sostenibilità debito

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il“ritiene che il quadro tendenziale su cui si inserirà la manovra 2021 sia improntato a un giudizio lievemente ottimistico sulle previsioni e sul futuro allentamento delle misure restrittive causate dal virus”, uno scenario che nelle valutazioni del governo consentirebbe all’economia di ”riprendere slancio nel corso del 2021, dando anche luogo ad un significativo effetto di trascinamento sul 2022″. Lo segnala ilnella memoria scritta sulla Nota di Aggiornamento al DEF, depositata oggi in Parlamento. Nell’analisi delsi evidenzia come la riduzione del rapporto/PIL – che per il Governo dal picco del 158% nel 2020 dovrebbe scendere al 154,1% nel 2023 – ” sconta un cauto ottimismo” e “non sarebbe comunque ...