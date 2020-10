Mercato americano positivo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Partenza tonica per la borsa di Wall Street come peraltro attesa anticipata dall’andamento rialzista dei future statunitensi. La giornata odierna è priva di dati macroeconomici e gli investitori si preparano ad una settimana ricca di trimestrali. L’attenzione è focalizzata anche sulle negoziazioni tra democratici e repubblicani per il nuovo piano di stimoli economici. Sotto i riflettori degli operatori anche le Big Tech: il Financial Times ha riportato che i colossi come Apple, Google e Facebook potrebbero entrare a far parte di una nuova lista a cui l’Unione europea sta lavorando, concepita per ridurre il potere delle società tech e per aumentare la competizione. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,27%; sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.501 punti. ...