Lutto per Francesco Totti: muore il padre Enzo a causa del coronavirus (Di lunedì 12 ottobre 2020) Grave Lutto per Francesco Totti. All'età di 76 anni si è spento presso l'ospedale Spallanzani di Roma il padre dell'ex fuoriclasse giallorosso, Enzo. Era ricoverato in ospedale dopo aver contratto il coronavirus e – complice una patologia pregressa – s'è dovuto arrendere alla malattia. In passato, quando Francesco era ancora un giocatore giallorosso, era stato … L'articolo NewNotizie.it.

rtl1025 : ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. - CorSport : Lutto per Francesco #Totti, si è spento il padre Enzo. Aveva il #Coronavirus - Adnkronos : Lutto per #Totti, è morto il papà - PippoArens : RT @violanews: Lutto per Totti, il Coronavirus si porta via il padre dello storico capitano giallorosso - - angzarre : Sapete perché me rode er chiccherone? Perché leggi Capitano per supportare #Totti nel suo lutto e viene fuori pure… -