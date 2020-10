Lutto in casa Totti, è morto papà Enzo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – Lutto per Francesco Totti. Questa mattina, all’Istituto Spallanzani di Roma, e’ morto all’eta’ di 76 anni il papa’ Enzo. Ricoverato per gravi patologie, e’ risultato anche positivo al Covid-19. Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma –per Francesco. Questa mattina, all’Istituto Spallanzani di Roma, e’all’eta’ di 76 anni il papa’. Ricoverato per gravi patologie, e’ risultato anche positivo al Covid-19.

Sport_Mediaset : +++ Lutto in casa #Totti: è morto il padre. +++ #SportMediaset #Ultimora - LaStampa : Lutto in casa Totti, è morto il papà Enzo. Era positivo al coronavirus - TuttoMercatoWeb : Lutto in casa Totti: scomparso il padre Enzo, aveva contratto il Covid-19 - eleitaliana : RT @TUTTOJUVE_COM: Lutto in casa Totti, è morto il padre: aveva contratto il Covid-19 - Tchesk0 : RT @romanewseu: ++ E' morto il papà di #Totti, era positivo al #COVID19 ++ #ASRoma #Romanewseu -