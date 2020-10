Intesa Sanpaolo, ApritiModa: al via la due giorni del made in Italy e del saper fare (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Oltre 70 location dal Piemonte alla Sicilia e una mappa interattiva che permette di scegliere, regione per regione, tra una selezione di laboratori, atelier e musei da visitare. Al via da oggi alle prenotazioni per ApritiModa, la due giorni del made in Italy, della moda e del saper fare. Luoghi solitamente inaccessibili, palazzi storici, fabbriche reinventate, cortili nascosti che fanno da cornice al genio, alla creativita` e alla capacita` artigianale italiana, aprono le porte sabato 24 e domenica 25 ottobre per raccontare come nascono le creazioni che sono l’orgoglio del nostro Paese. La manifestazione, patrocinata dal ministero per i Beni e le Attivita` culturali e per il Turismo, dal Fai (Fondo ambiente italiano), Altagamma e Confindustria Moda, vede ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Oltre 70 location dal Piemonte alla Sicilia e una mappa interattiva che permette di scegliere, regione per regione, tra una selezione di laboratori, atelier e musei da visitare. Al via da oggi alle prenotazioni per, la duedelin, della moda e del. Luoghi solitamente inaccessibili, palazzi storici, fabbriche reinventate, cortili nascosti che fanno da cornice al genio, alla creativita` e alla capacita` artigianale italiana, aprono le porte sabato 24 e domenica 25 ottobre per raccontare come nascono le creazioni che sono l’orgoglio del nostro Paese. La manifestazione, patrocinata dal ministero per i Beni e le Attivita` culturali e per il Turismo, dal Fai (Fondo ambiente italiano), Altagamma e Confindustria Moda, vede ...

FashionUnitedIT : Gucci e Intesa Sanpaolo: accordo per supportare le aziende della filiera - francof61060455 : @poliziadistato ho ricevuto questo messaggio da Intesa Sanpaolo,almeno sembrerebbe,però non ho nessun conto presso tale banca - CyberSecurityN8 : RT @FBussoletti: #cybercrime, il #phishing su @intesasanpaolo passa attraverso #Smishing. Falsi #SMS chiedono di aggiornare i dati per pot… - CyberSecHub0 : RT @FBussoletti: #cybercrime, il #phishing su @intesasanpaolo passa attraverso #Smishing. Falsi #SMS chiedono di aggiornare i dati per pot… - ctrivigno : RT @FBussoletti: #cybercrime, il #phishing su @intesasanpaolo passa attraverso #Smishing. Falsi #SMS chiedono di aggiornare i dati per pot… -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo, nel mirino 1,70 Trend-online.com Aim ai raggi X: utili netti in crescita (+1,6%) e altre assunzioni per Cyberoo

Per ora è stato solo siglato, a fine giugno, un normale contratto di finanziamento (mutuo) da 1 milione con Intesa Sanpaolo, con scadenza a giugno 2026 e prima rata del piano di ammortamento in ...

Piazza Affari positiva. Bene Interpump, deboli i petroliferi. Spread in ulteriore flessione. FTSE MIB +0,5%

. *Il FTSE MIB segna +0,5%, il FTSE Italia All-Share +0,4%, il FTSE Italia Mid Cap -0,4%, il FTSE Italia STAR +0,8%. BTP e spread in lieve miglioramento.* Il rendimento del decennale segna 0,69% (chiu ...

Per ora è stato solo siglato, a fine giugno, un normale contratto di finanziamento (mutuo) da 1 milione con Intesa Sanpaolo, con scadenza a giugno 2026 e prima rata del piano di ammortamento in .... *Il FTSE MIB segna +0,5%, il FTSE Italia All-Share +0,4%, il FTSE Italia Mid Cap -0,4%, il FTSE Italia STAR +0,8%. BTP e spread in lieve miglioramento.* Il rendimento del decennale segna 0,69% (chiu ...