In mostra al Pan di Napoli Paolo Bielli e le gemelle Dafne y Selene

(Di lunedì 12 ottobre 2020) di Maria Carla Tartarone Realfonzo In questi giorni al Pan sono presenti due mostre molto diverse tra loro: “in Ring” di, a cura di Thessy Sembiante e, a cura di Maria Savarese, i lavori di Roberta e Alessandra Ruggiero, note come, duegiovanissime, nate anel 1993. Con “Volevo dirti che”, portano avanti un progetto che ha costituito anche la loro prima personale. Le opere presentate sono piccole creazioni delicatamente colorate che sembrano rappresentare tracce del fisico umano, frazioni del corpo ma anche, frammenti di pensieri, metafore che vogliono riferirsi a sentimenti, pensieri allusivi. Le artiste avevano già presentato le loro opere in “Sospensione“, al Castel ...