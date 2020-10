Il Nobel per l'Economia va a Milgrom e Wilson, gli studiosi dei formati d'asta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Martina Piumatti Il Nobel per l'Economia 2020 viene assegnato a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson. Hanno progettato come vendere all'asta le radiofrequenze L'Accademia svedese delle scienze ha assegnato il Premio Nobel per l'Economia 2020 a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson ′′ per miglioramenti alla teoria dell'asta e invenzioni di nuovi formati d'asta". Milgrom e Wilson oltre a studiare il meccanismo di funzionamento delle aste, hanno anche usato le loro idee per progettare nuovi formati d'asta per beni e servizi difficili da vendere in maniera tradizionale, come le radiofrequenze. "Delle loro ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Martina Piumatti Ilper l'2020 viene assegnato a Paul R.e Robert B.. Hanno progettato come vendere all'le radiofrequenze L'Accademia svedese delle scienze ha assegnato il Premioper l'2020 a Paul R.e Robert B.′′ per miglioramenti alla teoria dell'e invenzioni di nuovid'".oltre a studiare il meccanismo di funzionamento delle aste, hanno anche usato le loro idee per progettare nuovid'per beni e servizi difficili da vendere in maniera tradizionale, come le radiofrequenze. "Delle loro ...

