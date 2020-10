Golf, Shriners Hospitals for Children Open 2020: Laird trionfa, Molinari fuori al taglio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Martin Laird ha trionfato in occasione dello Shriners Hospitals for Children Open 2020, torneo concernente il PGA Tour, che lo aveva già visto sul gradino più alto del podio nel 2009. Il Golfista scozzese ha performato meravigliosamente nel palcoscenico del TPC Summerlin (par 71), concludendo sul 261 (65 63 65 67 66) e avendo la meglio sui rivali Matthew Wolff e Austin Cook. Prestazione negativa di Francesco Molinari, al rientro in campo dopo 7 mesi e uscito al taglio a metà gara. Laird ha conquistato un bottino di ben 1 milione e 260 mila dollari complessivi, su un montepremi totale di 7 milioni di dollari. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Martinhato in occasione dellofor, torneo concernente il PGA Tour, che lo aveva già visto sul gradino più alto del podio nel 2009. Ilista scozzese ha performato meravigliosamente nel palcoscenico del TPC Summerlin (par 71), concludendo sul 261 (65 63 65 67 66) e avendo la meglio sui rivali Matthew Wolff e Austin Cook. Prestazione negativa di Francesco, al rientro in campo dopo 7 mesi e uscito ala metà gara.ha conquistato un bottino di ben 1 milione e 260 mila dollari complessivi, su un montepremi totale di 7 milioni di dollari.

colpi - lo Shriners Hospitals for Children Open di golf e torna a imporsi sul PGA Tour a distanza di oltre 7 anni dall'ultima volta. A Las Vegas (Nevada) il player scozzese supera con un birdie, alla ...

