Gal Gadot sarà Cleopatra tra le polemiche

(Di lunedì 12 ottobre 2020) NEW YORK, 12 OTT - Sulle orme di Liz Taylor, la "Wonder Woman" Galsaràsul grande schermo, ed è subito polemica: come può un'attrice israeliana di origini europee interpretare la ...

Un ruolo fortemente voluto quello di Cleopatra, ma non tutti sono d'accordo nel vedere Gal Gadot nei panni della regina egiziana.