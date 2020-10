Gal Gadot e Patty Jenkins: ecco Cleopatra! (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gal Gadot e Patty Jenkins tornano con un nuovo progetto ispirato alla figura di Cleopatra. Sarà un racconto tutto dal punto di vista femminile Il duo formato dall’attrice Gal Gadot e dalla regista Patty Jenkins, dopo l’ottimo successo ottenuto con Wonder Woman, si prepara a un nuovo progetto. Stiamo parlando di Cleopatra, prodotto da Paramount e scritto da Laeta Kalogridis. La bella Gal interpreterà proprio l’omonima protagonista, mentre per ora non si sa nulla sul resto del cast, dato che il progetto è stato appena annunciato. A livello di storia del cinema, celebre è la Cleopatra intepretata da Elizabeth Taylor nel film diretto da Joseph Mankiewicz, datato 1963. L’opera vinse quattro premi Oscar e fu anche un grande successo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 ottobre 2020) Galtornano con un nuovo progetto ispirato alla figura di Cleopatra. Sarà un racconto tutto dal punto di vista femminile Il duo formato dall’attrice Gale dalla regista, dopo l’ottimo successo ottenuto con Wonder Woman, si prepara a un nuovo progetto. Stiamo parlando di Cleopatra, prodotto da Paramount e scritto da Laeta Kalogridis. La bella Gal interpreterà proprio l’omonima protagonista, mentre per ora non si sa nulla sul resto del cast, dato che il progetto è stato appena annunciato. A livello di storia del cinema, celebre è la Cleopatra intepretata da Elizabeth Taylor nel film diretto da Joseph Mankiewicz, datato 1963. L’opera vinse quattro premi Oscar e fu anche un grande successo ...

