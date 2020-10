De Magistris | messaggio a De Luca | “Non basta qualche show per fermare la pandemia”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Luigi De, sindaco di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Capital in cui ha commentato l’operato del presidente della Regione Campania, Vincenzo De. Con Dec’è uno scontro politico, non personale. Qualcuno pensava chevasu Facebook perla pandemia, ma per quella ci vuole la sanità pubblica. I meriti dell’eccezionalità di Napoli e della Campania li ho attribuiti al senso di responsabilità delle persone e al gran lavoro di medici e infermieri. Ora che i numeri sono aumentati vengono alla luce i numeri causati dai governi precedenti e dallo stesso Deche ha ridotto i presidi sanitari. Da presidente della Regione avrei usato diversamente i fondi ...