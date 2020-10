Covid, nulla di buono: 4.619 contagi, 39 morti, si riempiono le terapie intensive (Di lunedì 12 ottobre 2020) I dati non sono buoni perché vanno rapporti al minor numero di tamponi. Ma il problema è che giorno dopo giorno le terapie intensive si vanno riempiendo e se non si corre ai riparti in poche settimane ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 ottobre 2020) I dati non sono buoni perché vanno rapporti al minor numero di tamponi. Ma il problema è che giorno dopo giorno lesi vanno riempiendo e se non si corre ai riparti in poche settimane ...

CarloCalenda : Fai il tuo lavoro sui vaccini, le residenze Covid, i medici di medicina generale, i dipartimenti di prevenzione ASL… - borghi_claudio : @emanuelefiano A dire la verità si sono palesati in aula 51 che ieri erano a farfalle. Le missioni non c'entrano nu… - borghi_claudio : ...martedì questo nulla doveva essere presentato in pompa magna in aula, peccato però che causa #Lorenzin positiva… - shtuiothashuvot : RT @CarloCalenda: Fai il tuo lavoro sui vaccini, le residenze Covid, i medici di medicina generale, i dipartimenti di prevenzione ASL. Sono… - Comemigirano : @Lucillebb1 @Acidelius @Carlo_bis Ma quando capiranno che tutte ste menate non servono a nulla ... la gente non ha più paura del Covid. -