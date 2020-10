Coronavirus: quarantena per tutta la squadra Grevigiana. L’annuncio del sindaco (Di lunedì 12 ottobre 2020) La squadra milita nel campionato di Prima categoria. La decisione è stata adottata dopo che uno dei suoi giocatori è risultato positivo al Coronavirus. Greve in Chianti è il comune dove si è sviluppato un focolaio di Covid nella Rsa Rosa Libri, con 25 operatori sanitari e 39 ospiti risultati positivi Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lamilita nel campionato di Prima categoria. La decisione è stata adottata dopo che uno dei suoi giocatori è risultato positivo al. Greve in Chianti è il comune dove si è sviluppato un focolaio di Covid nella Rsa Rosa Libri, con 25 operatori sanitari e 39 ospiti risultati positivi

