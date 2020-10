Catherine Spaak: "Ho avuto una emorragia cerebrale. Ho perso la vista e non riuscivo a camminare" (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Ho avuto una emorragia cerebrale. Ho perso la vista e non riuscivo a camminare”. Catherine Spaak - ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio - ha raccontato i suoi problemi di salute, che l’hanno costretta per lungo tempo in un ospedale. “Ora ne rido, bisogna prendere le cose con leggerezza”, dice l’attrice, “Sono uscita dall’ospedale proprio l’otto marzo. Sono passata da un luogo particolare a un non luogo. Tutto sommato non mi posso lamentare, sono una solitaria, vivo da sola, non ho sofferto molto questa chiusura. Ho anche due cani, potevo uscire tutti i giorni, però capisco che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Houna. Holae non”.- ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio - ha raccontato i suoi problemi di salute, che l’hanno costretta per lungo tempo in un ospedale. “Ora ne rido, bisogna prendere le cose con leggerezza”, dice l’attrice, “Sono uscita dall’ospedale proprio l’otto marzo. Sono passata da un luogo particolare a un non luogo. Tutto sommato non mi posso lamentare, sono una solitaria, vivo da sola, non ho sofferto molto questa chiusura. Ho anche due cani, potevo uscire tutti i giorni, però capisco che ...

Nuovo appuntamento con “S'è fatta notte”, il programma condotto da Maurizio Costanzo, in onda lunedì 12 ottobre, alle 00.30, su Rai1. Ospite della puntata Catherine Spaak, attrice protagonista di pell ...

Nuovo appuntamento con "S'è fatta notte", il programma condotto da Maurizio Costanzo, in onda lunedì 12 ottobre, alle 00.30, su Rai1. Ospite della puntata Catherine Spaak, attrice protagonista di pell ...