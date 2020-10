Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Scambio fra Torino e Inter – Armando Izzo continua ad essere un obiettivo di mercato dell’Inter, si lavora con il Torino per uno scambio secco. Il nuovo DS della Roma – La Roma attende il nuovo DS ma potrebbe avere già in casa il candidato ideale: si tratta di Morgan De Sanctis. I dettagli. Derby di mercato – Il centrocampista del Lille Boubakary Soumaré accende il derby di mercato fra Inter e Milan. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe tornare d’attualità la prossima estate se non già nel corso della sessione invernale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA Scambio fra Torino e Inter – Armando Izzo continua ad essere un obiettivo di mercato dell’Inter, si lavora con il Torino per uno scambio secco. Il nuovo DS della Roma – La Roma attende il nuovo DS ma potrebbe avere già in casa il candidato ideale: si tratta di Morgan De Sanctis. I dettagli. Derby di mercato – Il centrocampista del Lille Boubakary Soumaré accende il derby di mercato fra Inter e Milan. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe tornare d’attualità la prossima estate se non già nel corso della sessione invernale. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi Calcio News 24 Ferlaino su Juve Napoli: “Con me e Boniperti presidenti questa partita si sarebbe giocata”. Poi l’attacco ad Agnelli

FERLAINO SU JUVE NAPOLI, PAROLE CHIARE ED ATTACCO AD AGNELLI – Il caso Juve-Napoli sta scuotendo il calcio, ed ancora non è stato emesso un responso in merito alla questione da parte del ...

Coronavirus, non si ferma il contagio: positivo un difensore dello Spezia

... la positività di Riccardo Marchizza dello Spezia Continua a salire il numero di giocatori di Serie A contagiati dal Covid-19. Lo Spezia Calcio, tramite il proprio sito ufficiale, informa della ...

