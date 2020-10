Bologna, Skov Olsen fuori sei settimane: la nota del club (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sinisa Mihajlovic e il Bologna perdono per sei settimane Andreas Skov Olsen a causa di una frattura. La nota ufficiale del club. Il Bologna ha comunicato che Andreas Skov Olsen resterà fuori per sei settimane dopo l’infortunio rimediato ieri in nazionale. LA nota DEL club – «Andreas Skov Olsen, subentrato al 66′ di Islanda-Danimarca 0-3 di ieri, ha riportato nel corso di uno scontro di gioco una frattura non complicata della seconda vertebra lombare. I tempi di recupero sono di circa 6 settimane». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sinisa Mihajlovic e ilperdono per seiAndreasa causa di una frattura. Laufficiale del. Ilha comunicato che Andreasresteràper seidopo l’infortunio rimediato ieri in nazionale. LADEL– «Andreas, subentrato al 66′ di Islanda-Danimarca 0-3 di ieri, ha riportato nel corso di uno scontro di gioco una frattura non complicata della seconda vertebra lombare. I tempi di recupero sono di circa 6». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Bologna, si ferma #SkovOlsen: infortunio con la Nazionale - bianca_caimi : RT @cmdotcom: #Bologna, #SkovOlsen ko in nazionale: UFFICIALE, frattura a una vertebra - sportli26181512 : Bologna, Skov Olsen ko in nazionale: UFFICIALE, frattura a una vertebra: Paura in nazionale per Andreas Skov Olsen:… - TuttoMercatoWeb : Bologna, tegola Skov Olsen: va ko in Nazionale e starà fuori almeno 6 settimane - zazoomblog : Bologna infortunio per Skov Olsen: sarà out per sei settimane - #Bologna #infortunio #Olsen: #settimane -