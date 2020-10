Barbara D’Urso surgela l’influencer che ha inscenato una aggressione omofoba

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 12 ottobre 2020)D'Urso e Iconize Potrebbe sembrare untoGate, ma in realtà è una seria e delicata questione. Protagonista, Marco Ferrero, “in arte” Iconize, che è stato accusato di averuna falsa violenzanei suoi confronti (colpendosi da solo con unto!), a seguito di una conversazione avvenuta nella casa del Grande Fratello Vip, tra Dayane Mello e l’ex fidanzato Tommaso Zorzi. La modella nel rivelare il fattaccio si è lasciata scappare che a raccontarle il tutto sia stata Soleil Sorge. Quest’ultima, dopo aver ammesso ciò, ha poi imperversato nei salotti diD’Urso per far luce sull’agghiacciante accadimento. Nella puntata di ieri sera di Live, Iconize avrebbe dovuto replicare alle ...