Ballando con le Stelle | Elisa Isoardi confessa l’intesa con Raimondo Todaro

(Di lunedì 12 ottobre 2020) In un’intervista a Liberoracconta il suo inizio in televisione, perchè è andata a lavorare in televisione, i suoi rapporti con Antonella Clerici e quello che interessa ora: il suo rapporto conbambina guardava la televisione e magari sognava di farla? “La televisione certamente la guardavo, ma ero una bambina e poiArticolo completo:con lel’intesa condal blog SoloDonna

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #AntonioCatalani e @tove_villfor vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Nanoalto : RT @CarloF0554ti: La situazione della pandemia a Genova è talmente seria che Bassetti sta valutando l'ospitata anche a Ballando Con Le Stel… - incaIescentia : a uomini e donne stanno ballando con watermelon sugar, sono a terra ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Con tre serie attualmente in onda e altre due in arrivo ... "posso confermare che c'è qualcosa su cui stiamo lavorando che ha alcuni elementi del crossover. C'è una storia in ballo di cui non posso ...Con 150 milioni di utenti under 25, permette di entrare in contatto con un pubblico che sfugge ai media tradizionali ...