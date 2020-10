Atp San Pietroburgo 2020 | Wawrinka al secondo turno | battuto Evans in rimonta

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Stanha superato il primodell’Atp San, battendo inil britannico Danielcon il punteggio di 3-6 7-6(3) 7-5 dopo oltre due ore e mezza di battaglia sul veloce indoor del torneo russo. Adesso lo svizzero, testa di serie numero 5 del tabellone, sfiderà per un posto nei quarti di finale il giocatore di casa Evgeny Donskoy che ha superato il bielorusso Gerasimov in due set. Grandi rimpianti per, che ha mancato tre match point sul 6-5 nelset. IL TABELLONE DEL TORNEO La cronaca – La partita offre ovviamente buoni spunti tecnici, data la qualità dei due giocatori. Nel primo setconcede pochissimo al servizio, conche paga ...