Assolombarda | crisi senza precedenti e Mes grande occazione

(Di lunedì 12 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Da uno degli Hangar dell'aeroporto di Linate,reitera il suo grido: sì al Mes. “Quando come imprese – sottolinea il presidente Alessandro Spada – ci troviamo di fronte a un prestito a condizioni migliori di quelle del mercato, non perdiamo tempo: presentiamo un piano di investimento e prendiamo quel prestito. Questo è quello che occorre fare con il Mes, vista l'urgenza che abbiamo nel nostro Paese di costruire la sanità del futuro. Siamo davanti a unaper l'Italia – ha aggiunto – e affrontiamo una recessione di portata storica per la Lombardia. Riscontriamo però che da maggio ad oggi la contrazione delle diverse variabili economiche si è progressivamente ridotta. Il meccanismo di ...