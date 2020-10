Viminale “Mascherina obbligatoria per attività motoria all'aperto” (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Chi fa jogging amatoriale all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Lo chiarisce il ministero dell'Interno, con una circolare ai prefetti firmata dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi. Il testo fornisce alcuni chiarimenti sull'applicazione del decreto legge approvato il 7 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri. La disposizione che prevede l'uso della mascherina anche all'aperto “esenta dall'obbligo di utilizzo – scrive Frattasi nella circolare – solo coloro che abbiano in corso l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Chi fa jogging amatoriale all'aperto dovrà indossaremente la mascherina. Lo chiarisce il ministero dell'Interno, con una circolare ai prefetti firmata dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi. Il testo fornisce alcuni chiarimenti sull'applicazione del decreto legge approvato il 7 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri. La disposizione che prevede l'uso della mascherina anche all'aperto “esenta dall'obbligo di utilizzo – scrive Frattasi nella circolare – solo coloro che abbiano in corso l'; sportiva e non quella, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione”.(ITALPRESS).

Il Viminale precisa: obbligo mascherina anche se si fa attività motoria (ossia jogging)

Precisazioni da parte del Viminale (che fa già discutere) sull'utilizzo della mascherina in ambito di attività motoria o sportiva, tramite una circolare del Capo di Gabinetto di ieri pubblicata ...

