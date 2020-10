Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 11 OTTOBREORE 13:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, CIRCONE REGOLARE NELL’INTERASULLE ‘PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE AD ECCEZIONE SUL RACCORDO SI RALLENTA IN INTERNA ALTEZANINA SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO SI STA IN CODA PER LAVORI TRA AEROPORTO E SVINCOLO PER FIUMICINO. PRESTARE ATTENZIONE AL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE OSTIA SITUAZIONE ANALOGA SU VIA APPIA ALL’LATEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE E A SEGUIRE ALL’ALTEZZA DI ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E SU VIA ANAGNINA ATEZZA VALLE COPELLA IN DIREZIONE DI GROTTAFERRATA SU VIA DI VERMICINO CODE PER LAVORI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA ...