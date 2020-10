Tragico schianto in moto, Antonella aveva 32 anni. Tra pochi mesi si sarebbe dovuta sposare (Di domenica 11 ottobre 2020) Tragedia alle porte di Pescasseroli, in un Tragico incidente ha perso la vita Antonella Venditti, 32 anni, centaura originaria di Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Stava facendo un giro con i suoi amici centauri, tra di loro, alla guida della propria moto, anche il giovane che sarebbe dovuto diventare suo marito. Una scena terribile quella che si sono trovati di fronte soccorritori e uomini delle forze dell’ordine arrivati a Gioia Vecchio. Sul posto i sanitari del 118 nulla hanno potuto fare per rianimare la giovane. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. L’area dell’incidente è totalmente priva dell’illuminazione pubblica e quindi è stato difficile per i militari gestire i rilievi e anche il traffico. Numerose le persone che ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Tragedia alle porte di Pescasseroli, in unincidente ha perso la vitaVenditti, 32, centaura originaria di Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Stava facendo un giro con i suoi amici centauri, tra di loro, alla guida della propria, anche il giovane chedovuto diventare suo marito. Una scena terribile quella che si sono trovati di fronte soccorritori e uomini delle forze dell’ordine arrivati a Gioia Vecchio. Sul posto i sanitari del 118 nulla hanno potuto fare per rianimare la giovane. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. L’area dell’incidente è totalmente priva dell’illuminazione pubblica e quindi è stato difficile per i militari gestire i rilievi e anche il traffico. Numerose le persone che ...

abruzzoweb : TRAGICO SCHIANTO CON LA MOTO: PERDE LA VITA A 32 ANNI - imperianews_it : Tragico schianto in A10 a San Bartolomeo, la vittima nel 2018 tratto in salvo dopo 12 ore in mare - lavocedelne : Tragico schianto ad Anterselva: la vittima è Markus Hofer, 29enne di Lutago - SIENANEWS : Tragedia all’altezza di Montepulciano, in autostrada... - iltirreno : Un automobilista sostenne sul posto di aver assistito allo schianto, ma poi si allontanò senza fornire le generalità -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico schianto Entratico, tragico incidente in auto: muore 19enne

Tragico incidente, poco prima dell'1 della notte scorsa, lungo via Nazionale, a Entratico, nelle Bergamasca: un giovane di 19 anni è morto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo stava ...

Schianto in auto a Entratico Muore un uomo nella notte

L’incidente alla mezzanotte e 40 minuti su via Nazionale 18, ad Entratico. Non ci sono informazioni dettagliate sulla dinamica, l’uomo alla guida di un’auto sarebbe finito contro un ostacolo. Solo la ...

Tragico incidente, poco prima dell'1 della notte scorsa, lungo via Nazionale, a Entratico, nelle Bergamasca: un giovane di 19 anni è morto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo stava ...L’incidente alla mezzanotte e 40 minuti su via Nazionale 18, ad Entratico. Non ci sono informazioni dettagliate sulla dinamica, l’uomo alla guida di un’auto sarebbe finito contro un ostacolo. Solo la ...