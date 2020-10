Storico Nadal al Roland Garros: batte Djokovic ed eguaglia Federer con lo slam numero 20 (Di domenica 11 ottobre 2020) Grande vittoria di Rafael Nadal che entra di diritto nella storia. Il maiorchino batte Djokovic col punteggio di 6-0 6-2 7-5 e trionfa nella terra rossa del Roland Garros. Partita a senso unico con lo spagnolo che ha dominato. Il serbo è apparso nervoso e non è riuscito a mettere in mostra il suo gioco. Per Nadal è la vittoria numero 13 a Parigi ed è lo slam numero 20, come Roger Federer. Nulla da fare per Nole che resta avanti negli scontri diretti complessivi (29-27), ma il saldo al Roland Garros premia nettamente Nadal che lo aveva già battuto all’ultimo atto nel 2012 e nel 2014. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) Grande vittoria di Rafaelche entra di diritto nella storia. Il maiorchinocol punteggio di 6-0 6-2 7-5 e trionfa nella terra rossa del. Partita a senso unico con lo spagnolo che ha dominato. Il serbo è apparso nervoso e non è riuscito a mettere in mostra il suo gioco. Perè la vittoria13 a Parigi ed è lo20, come Roger. Nulla da fare per Nole che resta avanti negli scontri diretti complessivi (29-27), ma il saldo alpremia nettamenteche lo aveva già battuto all’ultimo atto nel 2012 e nel 2014. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Storico Nadal al Roland Garros: batte Djokovic ed eguaglia Federer con lo slam numero 20 - - kerlossss : @fufo56 Parlare di Nole (fortissimo eh) oggi è abbastanza illogico, merito e onori a Nadal per qualcosa di storico - yogxy : @VinceMartucci E siamo alle solite, per un attimo ho sperato in una redenzione. Oggi, un momento storico per il ten… - iimpa : @GeorgeSpalluto leggiamo l'evento storico odierno con le lenti della tattica-esperienza-famedigloria: Nole obbligat… - Claplaz : RT @Simon_Forever: Un solo tennista nella storia ha rimontato Rafael Nadal da 2 set a 0 sotto. Agevolo reperto storico: la nazionalità dovr… -