Occhio all’aceto di mele! Non bevetelo se avete questo problema

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 11 ottobre 2020)all’aceto diParliamo di un condimento molto usato in cucina per la preparazione di secondi piatti e contorni, famoso per le sue proprietà benefiche, tanto che alcune persone lo assumono puro, in bicchiere, magari al risveglio. Ma siete davvero sicuri che faccia davvero bene? Secondo la scienza non è proprio così. Pare infatti, che non tutti i benefici per cui è noto, siano poi reali e certificati. Cerchiamo di capirne di più insieme, analizzando ed individuando i casi in cui sembra addirittura che possa nuocere, provocando problemi non indifferenti alla salute! Curiose di scoprirlo? Allora non vi resta che leggere fino in fondo il post! Nonse! Se soffrite di mal di denti, bere aceto di mele, ...