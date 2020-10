Lippi | “Pirlo è talento | idee e comunicazione | scelta giusta per la Juve”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) “Ha grande. Ha molte. In più ha una grande capacità comunicativa. In molti si sono stupiti per il fatto che la Juve abbia affidato a lui la panchina. Seppur con poca esperienza, Pirlo è una“. Queste le parole di Marcelloin un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport circa ladei dirigenti bianconeri di affidare la panchina ad Andrea Pirlo. “La Juve, dopo le tante vittorie consecutive, è sempre la favorita in Serie A” prosegue l’ex Ct azzurro, “l’Inter è la squadra che si è più rinforzata: ha una rosa molto ampia. L’Atalanta? Non sorprende più. La Nazionale? Mi piace molto“.