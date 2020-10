Lieve calo dei casi (+ 5.456) ma con 30 mila tamponi in meno (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Piccolo calo per quanto riguarda la curva epidemica di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.456 nuovi casi contro i 5.724 di ieri per un totale di 354.950. Netto calo dei tamponi eseguiti, 104.658, quasi 30 mila in meno rispetto a ieri di ieri. In Lieve calo anche i decessi, 26 oggi contro i 29 di ieri, e sono 36.166 dall'inizio dell'epidemia. Per quanto riguarda i ricoveri: sono 183 in più in regime ordinario (4.519 totali) e 30 in piu' in terapia intensiva (420 in tutto). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. A trainare la crescita è sempre la Lombardia con 1.032 casi in un giorno, seguita da Campania (663), Toscana (517), Veneto (438), Piemonte (409) e Lazio (371). Non ... Leggi su agi (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Piccoloper quanto riguarda la curva epidemica di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.456 nuovicontro i 5.724 di ieri per un totale di 354.950. Nettodeieseguiti, 104.658, quasi 30in meno rispetto a ieri di ieri. Inanche i decessi, 26 oggi contro i 29 di ieri, e sono 36.166 dall'inizio dell'epidemia. Per quanto riguarda i ricoveri: sono 183 in più in regime ordinario (4.519 totali) e 30 in piu' in terapia intensiva (420 in tutto). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. A trainare la crescita è sempre la Lombardia con 1.032in un giorno, seguita da Campania (663), Toscana (517), Veneto (438), Piemonte (409) e Lazio (371). Non ...

