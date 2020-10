Isole d’autunno | sei idee dove rifugiarsi nei prossimi mesi

Leggi su vanityfair

(Di domenica 11 ottobre 2020) «C’era qualcosa di magico in un’isola: bastava quella parola a eccitare la fantasia. Si perdeva il contatto col resto del mondo, perché un isola era un piccolo mondo a sé. Un mondo, forse, dal quale si poteva non tornare indietro» così scriveva Agatha Christie in Dieci piccoli indiani. Remote, difficili da raggiungere e da abbandonare, diverse le une dalle altre e da tutto il resto, le isole esercitano un fascino e un richiamo potente su di noi. Ancora di più adesso, in autunno, quando tornano alla loro “lenta” vita, ai ritmi rilassati, senza troppi turisti.