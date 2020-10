Gand-Wevelgem 2020, Van Aert e Van Der Poel i favoriti (Di domenica 11 ottobre 2020) Nella stagione 2020 rivoluzionata nel calendario della pandemia, la Gand-Wevelgem rischia di essere l’ultima classica del Nord che viene disputata. La Parigi-Roubaix è stata cancellata così come la Amstel Gold Race ed è ancora incerto lo svolgimento del Giro delle Fiandre in programma la prossima settimana anche se gli organizzatori hanno confermato che si correrà. … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 11 ottobre 2020) Nella stagionerivoluzionata nel calendario della pandemia, larischia di essere l’ultima classica del Nord che viene disputata. La Parigi-Roubaix è stata cancellata così come la Amstel Gold Race ed è ancora incerto lo svolgimento del Giro delle Fiandre in programma la prossima settimana anche se gli organizzatori hanno confermato che si correrà. … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

