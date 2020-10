Diana Del Bufalo annuncia la fine della sua storia col fratello di Guendalina Tavassi | “Lo so che per alcuni di voi sembra assurdo ma…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 11 ottobre 2020)Deled Edoardosi sono lasciati. Adrlo è stata l’attrice ed concorrente di Amici di Maria De Filippi che sul suo profilo Instagram ha spiegato: “Vorrei usare parole fluttuanti, zuccherose, leggiadre e sagge per dirvi questa cosa, perché è proprio come mi sento a riguardo. Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato. Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati, è una cosa che va oltre la materia… è qualcosa che sta su, non so perché proprio su, ma la sento in alto. Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI. Non direi che la nostrasia finita, niente finisce. ...