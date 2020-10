Cts, asintomatico con tampone positivo sarà libero dall’isolamento dopo 21 giorni (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Cts ha introdotto una nuova importante modifica nella gestione dell’emergenza coronavirus in Italia. I pazienti che, risultato guariti a livello clinico e asintomatici, dovessero risultare ancora positivi al tampone dopo 21 giorni, saranno liberi di interrompere l’isolamento e di essere considerati negativizzati a tutti gli effetti. Alla base di questa decisione ci sono diversi studi internazionali che hanno dimostrato come un paziente dopo venti giorni di coronavirus abbia una carica virale troppo bassa affinché possa essere contagioso. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Cts ha introdotto una nuova importante modifica nella gestione dell’emergenza coronavirus in Italia. I pazienti che, risultato guariti a livello clinico e asintomatici, dovessero risultare ancora positivi al21, saranno liberi di interrompere l’isolamento e di essere considerati negativizzati a tutti gli effetti. Alla base di questa decisione ci sono diversi studi internazionali che hanno dimostrato come un pazienteventidi coronavirus abbia una carica virale troppo bassa affinché possa essere contagioso.

ClaudioMarsilio : Finalmente un medico asintomatico di mente!Emerge in tutta la sua evidenza la politica fallimentare del CTS e del g… - RicBattaglia : RT @MasciTini: L’inutilità, lo spreco di risorse e la reclusione per migliaia di persone a causa del “doppio tampone negativo”, quando è di… - PCovili : RT @MasciTini: L’inutilità, lo spreco di risorse e la reclusione per migliaia di persone a causa del “doppio tampone negativo”, quando è di… - amArizona13 : RT @MasciTini: L’inutilità, lo spreco di risorse e la reclusione per migliaia di persone a causa del “doppio tampone negativo”, quando è di… -