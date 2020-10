Covid | chiuso il noto panificio del Napoletano | “Sicurezza prima di tutto”

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCercola (Na) – Un coniuge di un membro dello staff è positivo alper tre giorni ildi Cercola, comune alle porte di Napoli Est. Una notizia che non farà di certo piacere ai tanti amanti della pizza in teglia che hanno fatto delMichelangelo un vero e proprio santuario dello street food vesuviano. Meglio conosciuto come “Bobb” il locale di Cercola è infatti tra i più noti panifici dell’intera città metropolitana di Napoli, accogliendo quotidianamente curiosi ed avventori da tutta la provincia. Dopo la Trattoria Nennella ai Quartieri Spagnoli un altro mostro sacro del food nostrano è costretto a chiudere per ragioni di sicurezza. A comunicare la notizia sono gli stessi ...

Agenzia_Ansa : Gli assembramenti pericolosi, dai Navigli milanesi al litorale romano. Chiuso un locale nel Bolognese che organizza… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il Cdm proroga lo stato di emergenza. Obbligo di mascherina sempre al chiuso, tranne a casa. Va sempr… - Corriere : #Trump sapeva che #Hicks è positiva al #Covid. Ma è salito comunque con lei sull'elicottero presidenziale per parte… - AnsaSardegna : Covid: 7 casi, chiuso mercato ittico all'ingrosso a Cagliari. Stop all'attività da lunedì e via alla sanificazione… - CronacheNuoresi : Sette #positivi al #Covid: da lunedì 12 #chiuso #mercato ittico all'ingrosso a #Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Covid chiuso

La Nuova Sardegna

pensando a ciò che potrà accadere nel corso delle prossime Festività Natalizie che seppur in tempo di COVID, a meno che non vi sarà un blocco totale che non auspichiamo, che diventerà un gran bel ...Come noto a causa del Covid anche in Sicilia le scuole non sono più luoghi ... Una volta montata, la cover “Bibicar” rende il banco un posto sicuro, chiuso sui tre lati dove siede il bambino ma con ...