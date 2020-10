Coronavirus, Decaro posta su Facebook video di una festa con ragazzi senza mascherina: “Non piangete quando chiuderemo tutto” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Bella serata ieri, complimenti. Avete fatto bene a postare il video su Instagram, così la polizia può avviare un’indagine“. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Bari Antonio Decaro, che ha pubblicato il video di una festa organizzata due sere fa nel capoluogo pugliese. Il filmato mostra decine di ragazzi che ballano ammassati senza mascherina. Decaro ha aggiunto: “Ai dj che hanno organizzato e a voi che avete partecipato, violando ogni regola, dico una sola cosa: non venite a piangere quando, per colpa vostra, saremo costretti di nuovo a chiudere tutto“. L'articolo Coronavirus, Decaro posta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) “Bella serata ieri, complimenti. Avete fatto bene are ilsu Instagram, così la polizia può avviare un’indagine“. Lo ha scritto sulla sua paginail sindaco di Bari Antonio, che ha pubblicato ildi unaorganizzata due sere fa nel capoluogo pugliese. Il filmato mostra decine diche ballano ammassatiha aggiunto: “Ai dj che hanno organizzato e a voi che avete partecipato, violando ogni regola, dico una sola cosa: non venite a piangere, per colpa vostra, saremo costretti di nuovo a chiudere tutto“. L'articolo...

