Casertana, pari da impazzire: Cuppone evita la beffa e acciuffa la Ternana (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino- Dal paradiso al purgatorio, passando per l’inferno. Succede di tutto al “Partenio” di Avellino dove la Casertana, straripante nel primo tempo, riesce ad evitare il tonfo ‘casalingo’ proprio al novantesimo. Primo tempo di grande spessore dei falchetti, rientro in campo da incubo e zampata finale: si materializza così il 3 a 3 che lascia l’amaro in bocca soprattutto per la gestione del doppio vantaggio e sul netto calo di concentrazione che ha accompagnato la ripresa delle ostilità dei rossoblu. Le reti. Casertana in vantaggio al 32′ con un calcio di rigore calciato da Fedato (Iannarilli spiazzato) concesso per fallo dello stesso portiere su Cuppone. Il raddoppio al 39′ con Matarese che trova il colpo giusto su ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino- Dal paradiso al purgatorio, passando per l’inferno. Succede di tutto al “Partenio” di Avellino dove la, straripante nel primo tempo, riesce adre il tonfo ‘casalingo’ proprio al novantesimo. Primo tempo di grande spessore dei falchetti, rientro in campo da incubo e zampata finale: si materializza così il 3 a 3 che lascia l’amaro in bocca soprattutto per la gestione del doppio vantaggio e sul netto calo di concentrazione che ha accompagnato la ripresa delle ostilità dei rossoblu. Le reti.in vantaggio al 32′ con un calcio di rigore calciato da Fedato (Iannarilli spiazzato) concesso per fallo dello stesso portiere su. Il raddoppio al 39′ con Matarese che trova il colpo giusto su ...

Mediagol : #SerieC, #gironeC: pari rocambolesco tra #Casertana e Ternana, Paganese e #Cavese si accontentano - WiAnselmo : #SerieC, girone C: pari rocambolesco tra Casertana e Ternana, Paganese e Cavese si accontentano - Mediagol : #SerieC, girone C: pari rocambolesco tra Casertana e Ternana, Paganese e Cavese si accontentano - LaNotiziaQuoti : I rossoverdi regalano un tempo ai campani, poi rimontano e ribaltano ma nel finale l'undici di Guidi pareggia… - IamCALCIO : Solo un pari per il Potenza. E' 2-2 al Viviani contro la Casertana. #potenzacasertana #terzagiornata #seriecgironec… -